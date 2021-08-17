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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества Чубайса
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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров, ссылаясь на постановление столичного районного суда.

«Хамовнический районный суд Москвы вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения», — сказал Макаров.

Адвокат добавил, что решение пока не обжаловано гособвинением в Московском городском суде и не вступило в силу. Одинцовский городской суд Московской области в июне прошлого года также вернул дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений.

В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей.

По делу о краже у Чубайса усадьбы в деревне Переделки проходят его бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. Сучкова арестовали в июне 2017 года. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что мужчина оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.

SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, глава «Роснано» продал компанию Сучкову.

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