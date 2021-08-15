Чубайс заявил об ошибках в экономических реформах 1990-х годов

Команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершила множество ошибок. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в Facebook.

Политик напомнил, что 35 лет назад группа «молодых и нахальных экономистов» собралась в студенческом лагере «Змеиная горка» и начала планировать переход от плановой экономики СССР к рыночному экономическому подходу РФ.

Чубайс подчеркнул, что команда реформаторов многого не понимала и не смогла предвидеть все потенциальные трудности. «Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили», — подчеркнул он.

10 августа Чубайс назвал перспективы изменения климата самым главным вызовом для России. Он заявил, что последние несколько лет перспективы изменения окружающей среды «становятся все более мрачными», и назвал прогноз от Организации Объединенных Наций (ООН) в этой области «совсем пугающим».