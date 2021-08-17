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В афганской больнице переполнились отделения реанимации

В больнице в Кабуле за сутки переполнились все отделения интенсивной терапии
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Фото: Reuters

Все отделения интенсивной терапии в больнице международной медицинской организации Emergency в Кабуле переполнились за сутки. Об этом сообщили представители НПО в Twitter.

По информации организации, медицинские сотрудники больницы приняли 63 пострадавших за 24 часа. На данный момент они принимают только пациентов в критическом состоянии. 46 жителей получили первую медицинскую помощь и были направлен в другие медицинские учреждения. Остальные остались в реанимации.

Представитель Emergency рассказал, что девять пострадавших были уже мертвы, когда их доставили в больницу. Четверо из них прибыли из аэропорта афганской столицы, где накануне сообщалось о стрельбе и панике.

Ранее в сети появились видео, на которых сотни афганцев одновременно заходят в здание международного аэропорта Кабула. За десять секунд они полностью заполнили зал. На видео попало и то, что некоторые люди, не выдержав натиска толпы, упали.

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