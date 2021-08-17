Хакеры взломали крупный российский интернет-магазин наркотиков

Интернет-магазин по продаже наркотиков Legalizer был взломан неизвестными хакерами, которые раскрыли личности создателей площадки. Как стало известно «Ленте.ру», на специально созданной веб-странице выложили в открытый доступ не только имена и фотографии администраторов крупного даркнет-маркетплейса, но и их паспортные данные и адреса регистрации.

Как утверждает автор сайта-разоблачения, хозяином магазина Legalizer является проживающий в Юрмале гражданин Латвии. В число разработчиков и администраторов ресурса (нынешних и бывших) входят родившийся еще в Чехословакии гражданин России, зарегистрированный в Подмосковье, а также владелец украинского паспорта, выданного в Харькове. Один из них, по данным взломщика, сам страдает наркотической зависимостью.

Хакер также привел скриншоты переписок руководителей площадки между собой, имевшие место до и после взлома. В частности, они обсуждали варианты легализации преступных доходов через сеть автомоек с самообслуживанием и расширение бизнеса с целью выхода на европейские рынки. Кибервзломщик отметил, что передал полученные им данные в Европол.

Legalizer — один из крупнейших в СНГ ресурсов по продаже наркотиков. Небольшие размеры магазина, по мнению посетителей ресурса, обеспечивают небольшое количество серьезных ошибок и сбоев.

Тем временем крупнейшая в российском даркнете площадка по продаже наркотиков Hydra заявила, что планирует расширить присутствие на рынках сопредельных государств.