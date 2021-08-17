Российский врач закупил лекарства для пациентов на свои деньги

В Североуральске врач закупил лекарства для пациентов на свои деньги

В Североуральске анестезиолог-реаниматолог Алексей Паршуков закупил лекарства для пациентов на свои деньги. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам российского врача, в стационаре реанимационного отделения нет внутривенного питания и альбумина (простого белка — прим. «Ленты.ру») для тяжелых пациентов. Эти препараты необходимы, чтобы выжить больным, заявил врач.

«На утренней линейке не получил ответа на вопрос о парентеральном питании и альбумине. Мой вопрос растаял в тишине актового зала. В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке альбумин, вернулся на работу и назначил больным», — написал Паршуков.

Врач потратил на препарат 6588 рублей, которые заплатил их своих денег. В посте в социальной сети медик сообщает, что не пойдет возвращать потраченные средства и называет это «благотворительностью». Также врач сказал, что закупленных препаратов хватило всего на один день.

Как пишет Znak, в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что препараты есть, и их закупают по «потребности больницы». В медучреждение направили проверку.

Ранее сообщалось, что главврач онкологического диспансера в Северной Осетии Сергей Кануков написал заявление об увольнении из-за поручения экономить на пациентах. На встрече с руководством республики он указал на нехватку в онкобольнице современных лекарств, и ему посоветовали «искать альтернативные способы лечения».