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Пятно от разлива нефти под Новороссийском в Черном море практически исчезло

Институт космических исследований заявил об исчезновении пятна нефти под Новороссийском
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пятно от разлива нефти под Новороссийском в Черном море практически исчезло. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН со ссылкой на спутниковый сервис VEGA-Science.

«На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются», — уточняется в сообщении.

Также в подписи к снимкам сообщается, что на 8 августа площадь пятна превышала 85 квадратных километров, а на 12 августа следов пятна обнаружено не было.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. По данным ТАСС, причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Разлив обнаружили в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, пятно вытянуто от берега в открытое море на расстоянии в 19 километров. На данный момент Генеральная прокуратура России взяла дело о разливе топлива на контроль.

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