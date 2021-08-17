Премиальный вагон тюменского правительства решили продать за 23 миллиона рублей

Вагон правительства Тюмени со сроком службы до 2023 года продадут за 23 миллиона рублей

Премиальный правительственный вагон, который принадлежит Тюменской области, выставили на продажу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на официальные данные кабмина региона.

Пассажирский вагон стал одним из лотов на торгах государственного имущества Тюменской области. Несамоходное транспортное средство оснащено теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения. Кроме того, вагон оборудован кондиционером, пожарной сигнализацией, теле- и радиоаппаратурой. Внутри есть собственная кухня, представительское купе на четырех человек, а также отдельное купе, предназначенное для референта.

Отмечается, что вагон был произведен в 1983 году и использовался для перевозки официальных делегаций, а также в качестве передвижного штаба при чрезвычайных ситуациях. К настоящему времени его износ составляет 70 процентов, срок службы заканчивается в июле 2023 года. Приобрести спальный вагон повышенной комфортности можно на аукционе, начальная цена имущества — 23 340 000 рублей. Однако эту цифру готовы существенно снизить в ходе торгов (до 11,6 миллиона рублей).

Несамоходное транспортное средство уже выставлялось на аукцион 15 июля 2021 года. Тогда будущего владельца вагону найти не удалось, заявок на лот не поступило.

Ранее РИА Новости передавали, что пресс-служба губернатора Тюменской области объяснила продажу вагона его ненадобностью. Там уточнили, что сейчас власти региона выбирают более удобные способы путешествий, к примеру, авиатранспортом.