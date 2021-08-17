Вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего

Ведущий британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером» Джереми Кларксон не смог ответить на вопрос участника, о каком человеке шла речь в одном из раундов игры. Ситуация застала ведущего врасплох, сообщает The Mirror.

Участник викторины, финансовый аналитик Арчит Исрани (Archit Israni) остановился на вопросе стоимостью в четыре тысячи фунтов стерлингов (406 тысяч рублей). Ему нужно было выбрать, кто из перечисленных людей вел другую популярную телеигру с 2016 года. В списке значились имена актера Уорвика Дэвиса (Warwick Davis) и британских телезвезд Филиппа Шофилда (Philipp Schofield), Адиль Рей (Adil Ray) и Энн Хегерти (Ann Hegerty).

Исрани не был уверен в ответе, поэтому решил воспользоваться подсказкой — советом ведущего. Однако тот сказал, что впервые слышит половину имен из этого списка.

Информация о том, что Кларксон не знает даже фамилии своих коллег, удивила зрителей. Как отмечает The Mirror, многие раскритиковали его за это в Twitter.

Ранее участник «Кто хочет стать миллионером?» «выставил себя идиотом» и разбогател. Он не справился с двумя самыми простыми вопросами, однако все-таки выиграл 125 тысяч фунтов (около 12,7 миллиона рублей).