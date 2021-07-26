Участник «Кто хочет стать миллионером?» «выставил себя идиотом» и разбогател

Участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Конор Ким (Conor Kim) не справился с двумя самыми простыми вопросами, но выиграл 125 тысяч фунтов (около 12,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Помощник юриста из Вестминстера не смог ответить на два первых вопроса викторины, чем шокировал зрителей. Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson) заявил, что участник «выставил себя идиотом в эфире национального телеканала». «Тебя надолго запомнят», — обратился он к Киму.

Несмотря на трудности в начале выпуска, участнику удалось справиться со следующими заданиями. В итоге Ким получил 125 тысяч фунтов стерлингов (около 12,7 миллиона рублей).

Выпуск с Кимом вызвал обсуждения в сети. «Впервые вижу такой случай, когда человек пользуется подсказками в самом начале и в результате срывает куш», «Это безумие! Он не мог ответить на легкие вопросы, но все-таки ушел с огромной суммой», — приводит издание слова комментаторов.

Ранее сообщалось, что житель города Бристоль Джастин Битти (Justin Beattie) неправильно ответил на вопрос в эфире британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером» и нецензурно выругался. Мужчина был крайне расстроен тем, что ему не удалось выиграть 32 тысячи фунтов (около 3,3 миллиона рублей).