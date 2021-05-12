Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» сообщил о множестве попыток подкупить его

Ведущий интеллектуального шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров сообщил, что в прошлом получал множество предложений о взятках на программе со стороны участников. О подобных попытках подкупа он рассказал в эфире «Вечернего Урганта».

Во время интервью ведущий Иван Ургант предложил Диброву отгадать названия новых подсказок, придуманных авторами «Вечернего Урганта». Увидев картинку, изображающую руку с несколькими купюрами, журналист тут же решил прокомментировать такую «подсказку».

«Это взятка ведущему. А вы ведь даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над "Кто хочет стать миллионером?" мне приходилось видеть подобное», — заметил Дибров.

После этого Ургант решил напомнить Диброву про скандал с магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, которого обвинили в попытке подкупить одного из редакторов «Кто хочет стать миллионером?» за возможность узнать правильные ответы. Сам Друзь свою вину отрицал.

Ранее Дибров рассказал, как на его жизнь повлиял перенесенный в 2020 году инсульт. По словам журналиста, после инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова» и лишь благодаря упражнениям ведущий смог восстановиться.