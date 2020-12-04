Ведущий Первого канала нашел плюсы в пандемии COVID-19

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров заявил, что в пандемии коронавируса есть и плюсы. О том, как он нашел положительное в ситуации с COVID-19, шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Такое удовольствие сидеть дома и писать... Но необязательно погружаться только в это», — отметил он. По словам ведущего, помимо написания книги, он также рад возможности регулярно проводить время с детьми.

Дибров добавил, что они совместно пересмотрели множество фильмов и мультипликационных картин и «столько интересного друг в друге нашли». «Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом», — подчеркнул телеведущий.

Он пояснил, что любая активность даже в период пандемии — лучший способ бороться со стрессом. «Все стрессы и огорчения — от безделья», — заключил он.

Ранее 61-летний Дмитрий Дибров рассказал, что решил составить завещание, согласно которому планирует оставить все имущество нынешней супруге Полине. На такой шаг ведущий пошел после того, как в феврале перенес микроинсульт.

Тогда журналист потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Его экстренно госпитализировали. После произошедшего он дал клятву доктору медицинских наук, телеведущей Елене Малышевой бросить курить. Дибров заверил, что сдержал слово.