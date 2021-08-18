Шведские биологи определили причину непреодолимой тяги к спиртному

Ученые из Университета Линчепинга раскрыли причину, по которой людей тянет к алкоголю

За принятие человеком решения об употреблении алкоголя отвечает определенная группа нервных клеток в головном мозге, сообщили шведские биологи из Университета Линчепинга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

При этом часть людей будет выпивать даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать не следует. Уточняется, что в данную группу людей с непреодолимой тягой к спиртному входят те, у кого нет явно выраженной алкогольной зависимости.

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В своем эксперименте ученые использовали крыс, склонных к компульсивному употреблению алкоголя. Сначала им предлагали нажать на рыжаг, чтобы получить небольшую долю алкоголя. Затем специалисты изменили условия: после нажатия на рычаг грызуны получали удар током. Выяснилось, что большинство животных перестали выполнять упражнение, однако треть из них продолжали делать это, несмотря на негативные последствия.

Когда ученые проводили анализ мозговой деятельности грызунов, то обнаружили в миндалевидном теле их мозга сеть PKCδ-положительных нервных клеток, проявляющих активность перед нажатием на рычаг. Как объяснил руководитель эксперимента профессор психиатрии Маркус Хайлиг (Markus Heilig), именно данная группа клеток определяет разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

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