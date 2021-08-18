Отец показал «гениальный» способ проучить сына-подростка

Мужчина под ником rhythmlessman показал, как решил проучить сына, тайком сбегавшего по ночам на прогулки с друзьями. Он снял свой метод на видео и опубликовал в TikTok. В комментариях к посту некоторые признали его способ гениальным.

Автор ролика знал, что подросток и его друзья обычно проникают в дом через окно. В комнате, где оно находилось, отец установил «ловушку», сделанную из реагирующих на движение камер, лампочек и умной колонки Alexa.

По словам пользователя TikTok, он настроил систему таким образом, чтобы свет включился через 15 секунд после того, как камеры заметят движения. Одновременно с этим умная колонка должна была озвучить текст, заранее подготовленный отцом.

«Привет, Джесси. В следующий раз просто скажи, что хочешь выйти, чтобы вам с друзьями не пришлось залезать в дом через окно. Надеюсь, тебе было весело и ты не наделал в штаны, когда я начал вещать из колонки», — услышали подростки, когда залезли в окно.

Также отец добавил: «Спасибо за контент! После этого я могу стать известным в TikTok! Благодарю за внимание!»

За неделю ролик набрал почти 14 миллионов просмотров. Пользователям в комментариях пришлась по вкусу «ловушка» rhythmlessman. «Не могу дождаться момента, когда проделаю то же самое со своими детьми», — написала kodyeelyse. Другие юзеры посчитали его идею забавной и даже гениальной.

Ранее полезным советом для родителей поделилась другая TikTok-блогерша. Она рассказала, как взрослые могут легко распознавать детское вранье.