Вирусологи оценили идею розыгрыша денег среди привитых от COVID-19 россиян

Попытки розыгрыша денег среди тех, кто сделал прививку от COVID-19, совершали в разных странах. На данный момент непонятно, сможет ли это увеличить число вакцинированных. Так эту идею оценил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью URA.RU.

«В США в одних штатах дают 100 долларов каждому, либо разыгрывают какой-то крупный приз. Все это зыбко. Это лучше, чем ничего, но сработает ли», — отметил он.

В свою очередь начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вряд ли розыгрыш денег скажется на увеличении темпов вакцинации.

«В правительстве сидят, мягко говоря, не слабые люди, но сам этот подход я, честно говоря, не понимаю», — сказал специалист.

По его словам, россиян необходимо убедить вакцинироваться путем разъяснения, а не розыгрышей. Серьезное отношение к процедуре сыграло бы более значимую роль, чем «заманивание деньгами», заключил Чепурнов.

Ранее стало известно, что правительство утвердило правила розыгрыша призов среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Осенью россияне смогут попытаться получить по 100 тысяч рублей. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, пояснили в кабмине.