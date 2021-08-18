Советский дипломат назвал «колоссальной трагедией» происходящее в Афганистане

То, что сейчас происходит в Афганистане — «колоссальная трагедия» для народа этой страны. Об этом заявил бывший работник посольства СССР в Афганистане Дмитрий Рюририков в интервью «Мосленте».

«Это вызывает у меня огромное сожаление и сочувствие», — посетовал советский дипломат. Он отметил, что афганцы проходят «через этот ужас» не одно десятилетие и выхода из ситуации не видно до сих пор.

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При этом сам Рюриков не был в Афганистане с 1986 года, но, по его словам, очень хотел бы увидеть снова эту страну, ее горы и реки. Афганская история и культура очень богаты и удивительны, добавил он.

Обострение ситуации в Афганистане началось в июле 2021 года, когда США и НАТО вывели большую часть своих войск с афганской территории. Тогда боевики движения «Талибан» (запрещено в России) развернули стремительное наступление на центры провинций и столицу страны Кабул. 15 августа террористы без боя вошли в Кабул и установили свой флаг над президентским дворцом.

Экс-глава государства Ашраф Гани снял с себя полномочия и улетел, а власть в государстве перешла временному совету. Помимо прочих, в него вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла. Временный совет должен обеспечить передачу руководства страной движению «Талибан».

Дмитрий Рюриков дважды был в командировках в Афганистане: в 70-х и 80-х годах. Он работал в дипмиссии СССР в Кабуле. Помимо этого дипломат был послом России в Узбекистане (1999-2003) и Дании (2003-2007), а также занимал пост помощника президента РФ Бориса Ельцина с 1991 по 1997 годы.