Белоруссия заявила о наращивании боевого потенциала западных соседей

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии, генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что западные соседи наращивают боевой потенциал и инфраструктуру у границ республики. Об этом он сказал в интервью журналу «Национальная оборона», его слова приводит РИА Новости.

«В условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия-Запад руководство сопредельных с Беларусью государств планомерно проводит комплекс мероприятий по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, созданию коалиционных группировок, их всестороннему обеспечению, а также подготовке к боевому применению», — подчеркнул Вольфович.

По словам секретаря Совбеза, основные усилия брошены на совершенствование объектов, которые обеспечат прием и размещение иностранных войск, как то аэродромы, учебные центры, полигоны, склады.

Вольфович добавил, что Польша увеличивает численность войск на границе Белоруссии, со 113 до 200 тысяч человек к 2025 году, формирует новые соединения сухопутных войск и модернизирует техническое оснащение, приоритет при этом отдается американским вооружениям.

Генерал-лейтенант отметил, что аналогичные мероприятия проходят в странах Балтии, а также в рамках операций НАТО и США «Атлантическая решимость», «Усиленное передовое присутствие» и «Балтийская воздушная полиция». На постоянной основе развернута группировка в составе более 10 тысяч военнослужащих и более 500 единиц тяжелой техники.

Ранее члены Конституционной комиссии Белоруссии решили исключить из текста конституции формулировку о стремлении к построению нейтрального государства. Об этом сообщил один из членов комиссии Александр Шпаковский. Он отметил, что отказ от неприменения военной силы во внешней политике имеет огромное значение для обеспечения национальной безопасности и стабильности Белоруссии в условиях эскалации напряженности в отношениях с западными странами.

