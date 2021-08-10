В Белоруссии к защите страны предложили привлечь хлеборобов и рабочих

В случае возникновения угрозы национальной безопасности на защиту Белоруссии встанут хлеборобы и рабочие. С таким предложением выступил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По его словам, никто не хочет отрывать людей от сельскохозяйственных работ и лишать предприятия персонала, да и для защиты государства в стране действуют подразделения пограничной службы. Однако при необходимости, отметил он, государству придется привлечь находящихся в запасе граждан.

«Кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Если обстановка потребует, и будет угрожать какая-то опасность нашей стране, поставим под ружье тех, кого необходимо», — сказал Вольфович.

Он добавил, что сегодня не исключается эскалация напряженности на литовско-белорусской границе. Генсек пояснил, что действиями Литвы руководят США, поэтому рассчитывать на их благоразумие в вопросах урегулирования миграционного кризиса не приходится, что продемонстрировал случай с выброшенной литовцами беременной беженкой.

10 августа белорусские пограничники обнаружили беременную мигрантку в истощенном состоянии, выдворенную литовцами на линию границы двух стран. Инцидент произошел на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы, откуда была выдворена группа из десяти человек, включая беременную и ее троих детей.

Ранее стало известно, что Белоруссия разместила тактические резервы дополнительно экипированных пограничников на протяжении всего участка границы с Литвой. Это было сделано для недопущения провокаций со стороны Литвы и попыток незаконного пересечения границы Белоруссии.