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Байден допустил задержку американских военных в Афганистане

Байден заявил, что войска США останутся в Афганистане до эвакуации всех американцев
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Фото: Isaiah Campbell / Reuters

Военные США останутся в Афганистане до полной эвакуации американских граждан, заявил президент страны Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

Американский лидер подчеркнул, что власти постараются уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки — до 31 августа. Однако, если к этому моменту не удастся вывезти из страны всех граждан США, военная миссия будет продлена.

Байден также уточнил, что в настоящее время в Афганистане остаются от 10 до 15 тысяч американцев. Помимо этого, правительство США намерено эвакуировать 50-65 тысяч афганцев, желающих покинуть страну. Глава Белого дома допустил, что это можно сделать до конца месяца, если ускорить темпы эвакуации до 5-7 тысяч человек в день.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В августе Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане. Он подчеркнул, что не жалеет о выводе войск из страны, поскольку дальнейшее пребывание сил США там грозило бы большими потерями.

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