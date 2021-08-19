Аналитик предупредила о последствиях удаления мессенджеров

Бизнес-аналитик Ильичева сообщила, к чему приведет отказ от мессенджеров

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала агентству «Прайм» о плюсах использования мессенджеров и предупредила о последствиях их удаления.

В частности, эксперт отметила удобство быстрого получения нужной информации с помощью данных программ, особенно в условиях дистанционной занятости. Также Ильичева добавила, что для бизнеса мессенджеры выполняют не только коммуникативную функцию: они также являются каналом продаж и рекламы, служат способом поиска клиентов и поставщиков. В повседневной жизни такие программы помогают пользователям найти соратников по интересам. Кроме того, на смену собраниям в школе пришли родительские чаты.

Бизнес-аналитик подчеркнула, что отказ от использования мессенджеров приведет к лишению человека многих современных возможностей, который дают технологии.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» назвали самый опасный для личных данных россиян мессенджер.