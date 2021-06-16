Названы работающие без интернета и сотовой связи мессенджеры

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева назвала мессенджеры, которые способны работать без подключения к интернету и устойчивой мобильной связи, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт порекомендовала приложение FireChat, разработанное для устройств Android. Мессенджер позволяет обмениваться сообщениями в автономном режиме с помощью Bluetooth и однорангового Wi-Fi, которые создают сеть для передачи данных. Однако радиус передачи между двумя устройствами достигает 65-70 метров. Мессенджер Bridgefy также позволяет передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi, в том числе для большой группы пользователей, что важно в режиме ЧС или при стихийном бедствии.

Мессенджер Serval Mesh создает прямые соединения между сотовыми телефонами через сети Wi-Fi, но он не требует сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi. По словам эксперта, это приложение обеспечивает широкий охват связи, а также большую дистанцию передачи с минимальным числом участников сети.

Программа Hike отличается от своих аналогов дополнительными функциями: например, рассылкой сообщений в автономном режиме и возможностью скрыть личные чаты. Приложение работает на расстоянии до 100 метров и отправляет сообщения без подключения к интернету в виде смс. Мессенджер Signal Offline сканирует пространство, находит ближайшие устройства и составляет список пользователей.

Ранее россиянам назвали незаменимые приложения для смартфон. Среди них — мессенджеры, банковский софт, приложения банковских операторов, а также сервисы заказа такси, каршеринг и навигатор.