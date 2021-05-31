WhatsApp передумал блокировать отказавшихся от нового соглашения пользователей

Мессенджер WhatsApp передумал блокировать и впоследствии отключать пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Как сообщает The Verge, теперь от владельцев мессенджера для использования приложения не будут требовать принятия обновленных правил, вступивших в силу 15 мая.

«Учитывая недавние переговоры с различными органами власти и экспертами в области безопасности личных данных, мы хотим сказать четко и прямо: компания не будет ограничивать функционал WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление», — заявил представитель мессенджера.

В пресс-службе уточнили, что этот план будет действовать в ближайшее время. Пока у компании нет дедлайна по изменению этой возможности. Также в WhatsApp намерены продолжать время от времени напоминать пользователям о принятии новых правил с помощью всплывающего сообщения при некоторых запусках мессенджера. Подобные напоминания в приложении действовали и ранее, до вступления обновления в силу.

Ранее WhatsApp уточнял дату отключения пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Тогда компания хотела дать юзерам еще несколько недель после 15 мая, прежде чем начать лишать их доступа к приложению.

Предполагалось, что для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадет возможность получать уведомления о новых сообщениях.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира. Специалисты зафиксировали резкий отток пользователей из приложения в другие похожие сервисы.