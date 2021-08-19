Власти Киргизии рассказали о важной роли русского языка в обществе

Граждане Киргизии с глубоким уважением относятся к русскому языку, а инциденты с дискриминацией русскоязычных граждан отражают позицию лишь малой части населения республики. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, о важной роли языка свидетельствуют сохранившиеся русские названия улиц и населенных пунктов, а также памятники предводителю Октябрьской революции в России Владимиру Ленину, русским поэтам, общественным деятелям и воинам Великой Отечественной войны.

Замглавы правительства подчеркнул, что русский официально закреплен в конституции в качестве государственного языка, на котором говорит практически каждый киргиз. «Уважаемые коллеги, у нас есть 23 февраля, 8 марта, 1 мая, у нас есть 9 мая и у нас даже есть 7 ноября красной датой», — сказал Жапаров.

Он добавил, что случаи «бытового национализма» не стоит рассматривать как систематические нарушения прав русскоязычного населения и использовать их в качестве провокаций для дестабилизации отношений Киргизии и России.

6 августа в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности. Данные инциденты привлекли внимание российских властей и общественности.