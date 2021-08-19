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Россиянка простила обвиняемую в убийстве ее ребенка женщину

В Башкирии россиянка простила женщину, которая выбросила из окна роддома ее ребенка
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Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Жительница башкирского Стерлитамака простила женщину, которая обвиняется в убийстве ее ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Утром 16 августа в родильное отделение поступили две пациентки на плановые роды. После проведенного кесарева сечения пациенток перевели в общую постоперационную палату. К вечеру принесли детей на кормление. Вдруг одна пациентка встала с кровати и выбросила ребенка другой из окна третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

Мать погибшего ребенка заявила, что прощает и врачей, и эту женщину, обвиняемую в убийстве ее малыша.

«Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации», — заявила россиянка и сказала, что не будет писать заявление в полицию на соседку по палате.

На данный момент обвиняемая в убийстве новорожденного задержана. На сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР) говорится, что 29-летняя жительница Миякинского района Башкирии заключена под стражу. Ее обвиняют в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что задержанная проходила лечение от депрессии в психоневрологическом диспансере. По заключению врачей, она не представляла угрозы для окружающих.

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