Байден рассказал о прогнозе разведки США по захвату талибами Афганистана

Байден: разведка США склонялась к тому, что «Талибан» захватит Афганистан к концу года

Президент США Джо Байден рассказал о прогнозах разведки страны по ситуации в Афганистане. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

По его словам, разведывательные службы склонялись к тому, что движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может захватить власть в Афганистане ближе к концу года. При этом глава государства отметил, что консенсусного прогноза по падению правительства страны не было.

Ранее Байден назвал неизбежным хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана. «Идея о том, что каким-то образом есть способ выбраться без последующего хаоса — я не знаю, как это происходит», — сказал президент. По его словам, вероятность такого развития событий учитывалась при принятии решения о выводе войск.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.