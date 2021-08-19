Раскрыта цена доступного смартфона Xiaomi

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Redmi 10 и раскрыла его цену. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты называют смартфон первым в серии, который имеет высокую частоту обновления экрана. 6,5-дюймовый IPS-дисплей получил разрешение 2400х1080 пикселей и частоту обновления до 90 герц. Телефон вышел с чипом MediaTek Helio G88, имеет минимум 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели доступного устройства находится камера с четырьмя объективами разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселей. В перфорации на передней панели расположилась селфи-камера разрешением восемь мегапикселей. Дактилоскопический сенсор находится в боковой кнопке, телефон оборудован стереодинамиками и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.

Redmi 10 имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт. Смартфон работает под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Стоимость нового устройства в базовой версии составит 180 долларов или около 13 тысяч рублей. Максимальная модификация с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 220 долларов, что составляет около 16 тысяч рублей.

Xiaomi рассекретила Redmi 10 в середине августа. Китайская компания случайно представила характеристики смартфона в своих соцсетях раньше анонса.