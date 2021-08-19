Муфтият Дагестана подарил детям-сиротам оборудование для швейной мастерской

Муфтият республики Дагестан предоставил школе-интернату для детей-сирот оборудование для швейной мастерской. Информация появилась на портале «ННТ».

Сообщается, что помощник Муфтия Дагестана Ахмад Надырбеков посетил детский дом, который находится в Махачкале. Учреждение получило в подарок машины и технику в рамках акции «Наш дом — Россия».

Кроме того, во время встречи Надырбекова с воспитанниками интерната журналисты радио «Ватан» провели мастер-класс, на котором рассказали об особенностях своей работы, правилах написания текстов и о важности образования. Помощник Муфтия, в свою очередь высказался о важности религиозных знаний.

Ранее в июле стало известно, что Президент России Владимир Путин оценил вклад Дагестана в российскую культуру. Глава государства подписал указ о всероссийском праздновании столетия со дня рождения поэта Расула Газматова. Документ учитывает «значительный вклад Газматова в отечественную культуру».