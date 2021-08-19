Российские врачи спасли школьника после смертельного ранения гарпуном

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасли школьника, которого смертельно ранили в живот стрелой из гарпуна. Об этом сообщается на портале «Доктор Питер».

Компания несовершеннолетних во время отдыха на одной из загородных баз в Валдайском районе Новгородской области решила заняться подводной охотой. Во время зарядки гарпуна стрела вылетела из устройства и по ошибке попала в 16-летнего подростка.

«Ранение само по себе смертельное. Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то ребенок погиб бы менее чем за час из-за массивной кровопотери», — объяснил главный детский хирург Ленинградской области Андрей Иванов. Однако подростку повезло, и кровотечение произошло в забрюшинное пространство, то есть замкнутую полость — там сформировалась большая гематома, закрывшая поврежденную артерию.

Изначально пострадавшего доставили в Валдайский филиал Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова, где ему остановили кровотечение и стабилизировали состояние. После этого несовершеннолетнего на вертолете доставили в Санкт-Петербург.

«То, что этого ребенка удалось спасти — результат командной работы профессионалов высочайшего уровня: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, других специалистов. Из этой цепочки нельзя исключить ни одно из звеньев», — подчеркнул Иванов.

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