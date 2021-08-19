Старое фото «крутой» бабушки с розовыми волосами очаровало пользователей сети

Пользовательница Reddit под ником papayameow опубликовала фотографию, сделанную в 50-х годах прошлого века. На старом снимке была запечатлена ее бабушка с розовыми волосами. Многие комментаторы признались, что женщина очаровала их, и назвали ее крутой.

Девушка рассказала, что ее бабушка всегда любила рок-н-ролл и танцы. Она, по словам автора поста, прожила тяжелую жизнь: одна растила пятерых детей. Тем не менее она никогда не унывала и сохраняла позитивный настрой.

Рассказчица вспомнила, что когда она была ребенком, бабушка танцевала с ней под песни группы Spice Girls и в шутку называла себя новой солисткой. Женщина даже придумала себе псевдоним — Old Spice. Когда ей было около 70 лет, женщина побывала на концерте Джорджа Торогуда. Внучка рассказала, что ее бабушка так танцевала, что в итоге ее вынесли из зала на носилках.

Пользователей сети очаровала фотография бабушки и история ее жизни, рассказанная внучкой: «Эта красивая фотография стала еще лучше после того, как вы рассказали ее удивительные истории. Какой подарок! Спасибо, что поделились!» — написала lowercase_underscore.

Многие пользователи признались, что мечтают быть такими же «крутыми», как героиня истории, когда состарятся. Некоторые также вспомнили истории их пожилых родственников о том, как те в молодости красили волосы в необычные цвета.

Ранее 67-летняя акушерка под ником nankie опубликовала на Reddit две фотографии: при этом вторая, сделанная на 42 года позже первой, была ее повторением. Многих пользователей удивило то, как молодо и свежо женщина выглядит на снимке.

