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В России депутат призвал главу муниципального совета «следить за базаром»

Депутат в Петербурге предложил главе муниципального образования «следить за базаром»
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Кадр: страница «Депутат Толокнов» во «ВКонтакте»

Депутат призвал главу муниципального образования «следить за базаром» в ходе ссоры, которая произошла на заседании по культуре. Причиной их конфликта стала женщина, сообщает издание «Подъем».

Так, депутат Михаил Тихонов обсуждал с коллегой Светланой Фаискановой городской бюджет. Ему не понравились вопросы Фаискановой, а та попросила к ней «не приставать». В свою очередь, глава муниципального совета Александр Шифман решил поддержать женщину и в шутку напомнил Тихонову, что у того «есть семья». В ответ депутат предложил ему «следить за базаром».

По данным издания, этот разговор состоялся до официального начала заседания. Как отметил Тихонов, он был «достаточно мягок».

«Я считаю, что это было беспардонное вмешательство в диалог других депутатов. А высказывания коллеги-депутата Шифмана касались чести и достоинства моей семьи, поэтому необходимо было пресечь их продолжение», — уточнил депутат.

Ранее глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, а также их желание обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении фразой «Для вас я — Путин».

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