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Британские власти отказали в эвакуации более 100 охранникам посольства в Кабуле

Сотрудникам охраны британского посольства было отказано в эвакуации из-за Афганистана
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Фото: AP

Более 100 сотрудникам охраны британского посольства в Кабуле было отказано в эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По информации издания, британские власти отказали им в эвакуации из-за того, что работники были наняты на службу сторонним подрядчиком. Уточняется, что многие из афганцев работали в посольстве более 10 лет.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить помогавших США афганцев.

«Что касается тех, кто подал на специальную иммиграционную визу, но пока не находится на нужном этапе, что касается также уязвимых афганцев, которые не участвуют в программе получения специальных иммиграционных виз, то мы получили щедрые предложения от стран по всему миру», — сказал Прайс.

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