В Брянске построят сквер в честь одного из генпрокуроров СССР

В Брянске на территории старого аэропорта появится сквер в честь Александра Рекункова, который в конце 1950-х годов возглавлял прокуратуру Брянской области, а позднее стал Генеральным прокурором СССР. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Сквер будет разбит на улице имени Рекункова возле здания областной прокуратуры, его площадь составит более 10 тысяч квадратных метров.

В сквере будут вымощены пешеходные дорожки, высажено 58 остролистных кленов, жасмин и сирень, а также живая изгородь протяженностью 470 метров. Кроме того, на территории будет установлено 62 фонаря, 18 лавочек для отдыха.

Позднее там же появится бюст Александра Рекункова.