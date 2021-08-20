Боец Bellator предсказал Емельяненко поражение в скучном бою

Американский боец смешанного стиля (MMA) Марсело Голм дал прогноз на поединок своего соотечественника Тимоти Джонсоном и российского тяжеловеса Федора Емельяненко. Об этом сообщает MMA Fighting.

Голм, уже дравшийся с Джонсоном, полагает, что поединок не завершится досрочно. По его мнению, поединок обернется скучным противостоянием, а Емельяненко уступит решением судей.

«Я не стал бы недооценивать Федора, но все же Тим заберет этот бой по очкам», — заявил он.

5 августа стало известно, что соперником Емельяненко на турнире Bellator в Москве стал Джонсон. Поединок пройдет 23 октября в Москве.

Желание подраться с Емельяненко выражал ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт и тяжеловес Bellator Джейк Хэйгер.

Свой последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019-го. Тогда он победил американца Квинтона Джексона.

