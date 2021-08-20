Подрядчик ЦРУ просто так дал 100 тысяч долларов 81-летнему отшельнику

Отшельник из американского штата Нью-Гэмпшир получил 100 тысяч долларов от генерального директора компании Palantir Александра Карпа, сообщает CNBC.

Эти деньги глава компании, которую называют подрядчиком ЦРУ, дал просто так как личное пожертвование. В 2020 году бизнесмен заработал около 1,1 миллиарда долларов.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

81-летний Дэвид Лидстоун (David Lidstone), известный как Речной Дэйв, был заключен в тюрьму 15 июля за проживание в лесу без согласия собственника земли. Мужчина жил там на протяжении 30 лет.

«Как я могу выразить свою благодарность за такое? Я начинаю плакать, когда думаю об этом, — рассказал Дэвид Лидстоун в интервью газете "Конкорд Монитор" о пожертвовании. — Как старому лесорубу, которому всегда приходилось работать, чтобы кто-то давал такие деньги, мне невероятно трудно собраться с мыслями».

Мужчина вел уединенную жизнь с 1994 года. Сначала бывший лесоруб жил в хижине с женой, обеспечивая себя всем необходимым. Пара занималась пчеловодством, разводила кур, выращивала овощи и фрукты. В хижине даже было электричество, получаемое от солнечных батарей на крыше. После расставания мужчина жил в лесу один.

Нынешний владелец земельного участка в лесу, когда узнал о Лидстоуне от городской администрации в 2015 году, хотел, чтобы незваный жилец покинул территорию. 15 июля отшельник за отказ выселиться попал под стражу. В конечном итоге судья разрешил освободить Лидстоуна. После ареста американца его хижина сгорела дотла. Выйдя на свободу, мужчина получил не менее 20 предложений о переезде в Калифорнию.

Интерес представляет и личность благотворителя. Александр Карп возглавляет Palantir Technologies. Компания, специализирующаяся на анализе big data, была основана американским технологическим миллиардером Питером Тилем при финансировании In-Q-Tel. По данным СМИ, этот венчурный фонд связан с ЦРУ.