В Раде посчитали новые санкции властей Украины «копанием ямы»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива посчитал, что, введя новые санкции в отношении издания «Страна.ua», власти Украины начали «копать себе яму». Такое мнение он выразил в беседе с изданием.

«Все это похоже на агонию и чехарду. Власть окончательно сошла с ума и копает себе яму», — сказал политик. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский таким способом пытается минимизировать существующий негатив в интернете в свой адрес, то эти санкции «удесятерят негативное отношение читателей к власти».

По мнению Кивы, украинский лидер лишь руководствуется своим настроением и своими комплексами. «Ну попытались они вас заткнуть. Что от этого изменится у самого Зеленского?» — подчеркнул он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, блогеров Ольги Шарий и Анатолия Шария, а также депутата Андрея Деркача. Помимо этого, СНБО принял пакет санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму.