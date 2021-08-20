Китай сравнил американскую демократию с холодным молоком

Американский вариант демократии, который США навязывают остальному миру, не подходит другим странам так же, как регулярное питье холодного молока натощак не подходит китайскому желудку или как американцу не подходит использование палочек для еды. Таким образом политические нормы и пищевые привычки сравнила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

«В конечном счете, что такое демократия? Кто должен дать ей определение? Кто должен решать, действительно ли демократична та или иная страна? Я считаю, что это право не должно быть монополизировано США и их немногочисленными союзниками», — приводит агентство слова дипломата.

Хуа Чуньин подчеркнула, что «пересаженная» демократия недолговечна и не будет крепкой, если «вмешивается не в свои дела». В качестве примера она привела резкую смену режима в Афганистане после ухода оттуда американских войск.

Это не первый раз, когда представители китайского государства прибегают к подобным метафорам. Этой весной глава МИД КНР Ван И сравнивал американский вариант демократии с кока-колой. «Демократия — это не кока-кола, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус», — заявил он.