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Китай сравнил демократию в США с кока-колой

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Ван И
Ван И
Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

Глава МИД КНР Ван И сравнил демократию в США с кока-колой в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Ван И указал на утверждение, согласно которому китайско-американское противостояние является спором «демократии и авторитаризма». «Но демократия — это не кока-кола, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание», — заключил министр.

Китайский политик подчеркнул, что ни одна страна не будет менять свою систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других государств. По его словам, этот путь выбирает народ страны. В свою очередь Китай никогда не перенимает зарубежные модели, не экспортирует идеологию и не требует от других стран копировать его методы, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сравнил США с «притворяющимся спящим» человеком. Он объяснил, что Вашингтон по-прежнему не доверяет официальным заявлениям Пекина по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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