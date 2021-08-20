Олимпийский чемпион Токио встретится с главой UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт проведет встречу с американским борцом вольного стиля Гэйблом Стивсоном. Об этом сообщает TMZ.

Глава UFC подтвердил, что побеседует с Стивсоном в Лас-Вегасе. 21-летний американец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в категории до 125 килограммов.

Интерес к олимпийскому чемпиону Токио также выразил глава Bellator Скотт Кокер. По словам промоутера, Стивсон не планирует переход в смешанные единоборства (MMA) в ближайшее время, но может вернуться к этой идее в будущем.

10 августа Стивсон обратился к Уайту в Twitter. Он отреагировал на поздравления главы UFC в адрес американских борцов. В своем посте Уайт проигнорировал успех Стивсона. После этого в Twitter-аккаунте UFC появилось персональное поздравление.

Стивсон — победитель Панамериканского чемпионата по борьбе в 2021 году. Также на его счету три победы на мировом первенстве среди юниоров.