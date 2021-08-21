Финал Евро-2020 в Лондоне оказался «суперзаразным» по коронавирусу

Более трех тысяч человек заразились коронавирусом на финале Евро-2020 в Лондоне

На финале чемпионата Европы по футболу в Лондоне коронавирусом заразились более трех тысяч человек, об этом говорится в исследовании, которое провели министерство культуры и служба общественного здравоохранения Великобритании.

Материалы по теме Такое страшное слово «ничья». Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего «Хотим извиниться перед страной» Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

Как отметили эксперты, международное спортивное состязание оказалось «суперзаразным» событием. Финал чемпионата Европы посетили около 2300 людей, больных COVID-19. С большой долей вероятности они заражали здоровых любителей футбола. Как отметили специалисты, общее число обратившихся к медикам в период полуфинала, 7 июля, было 2092 человека. Во время финала, 11 июля, к врачам попали 3404 зараженных коронавирусом пациента. «Количество заболевших, которые присутствовали на финале и были потенциально заразными, было 2295», — подсчитали эксперты.

По данным The Guardian, всего с играми в рамках Евро-2020 врачи связали более девяти тысяч случаев заражения COVID-19. 3036 человек пожаловались на симптомы коронавируса в течение двух дней после игры. По мнению специалистов, это указывает на то, что они, скорее всего, были заразными во время матчей.

В финальном матче чемпионата Европы по футболу сборная Италии обыграла национальную команду Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».