Россияне назвали лучших игроков Евро-2020

Россияне назвали лучших игроков чемпионата Европы-2020 по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Жители страны выделили нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (шесть процентов), вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму (пять процентов) и нападающего сборной России Артема Дзюбу (четыре процента).

Всероссийский опрос был проведен 12 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

Победителем Евро-2020 стала Италия. Команда одержала победу над англичанами в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (46 процентов) считает правильным расторжение контракта с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. При этом 20 процентов сограждан считают это решение неправильным.

