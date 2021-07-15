Россияне рассказали об отношении к отставке Черчесова

Почти половина россиян считает правильным расторжение контракта с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ. Опрос проводился 12 июля. Участие в нем приняли 1600 россиян старше 18 лет.

По результатам опроса, решение Российского футбольного союза об отставке Черчесова с поста главного тренера поддержали 46 процентов россиян. При этом, 20 процентов сограждан считают это решение неправильным.

49 процентов россиян считают, что сборную страны должен возглавить российский тренер. Восемь процентов полагают, что с этими обязанностями лучше справится зарубежный тренер. А для трети россиян гражданство тренера не имеет значения.

Чемпионат Европы по футболу-2020 проходил с 11 июня по 11 июля. Сборная России под руководством Черчесова по результатам третьего матча группового зачета с командой Дании не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе B. 8 июля Российский футбольный союз совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со ним и его тренерским штабом.

Победителем ЕВРО-2020 стала Италия. Команда одержала победу над англичанами в серии пенальти.