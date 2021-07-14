Назван самый красивый гол Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал самый красивый гол чемпионата Европы-2020. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим был назван забитый мяч нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота национальной команды Шотландии в матче группового этапа турнира. Шик поразил ворота с расстояния более чем 45 метров, забив самый дальний гол в истории Евро.

Шик отметился на турнире пятью мячами и поделил первое место в списке бомбардиров чемпионата Европы с португальцем Криштиану Роналду. Сборная Чехии дошла до четвертьфинала Евро, где уступила датчанам со счетом 1:2.

Победителем континентального первенства стала сборная Италии. В решающем матче команда одержала победу над англичанами в серии пенальти.