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Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

МЧС: в Москве ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду
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Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»

Дождь, гроза и сильные порывы ветра ожидаются в Москве с 18:00 21 августа до ночи. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рекомендуют водителям не повышать скорость, а также соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями. Кроме того, не рекомендуется парковать машины под деревьями. Пешеходов предупреждают, что следует обходить шаткие конструкции, деревья и билборды.

Ранее в интернете было опубликовано видео урагана в Подмосковье, сносящего все на своем пути. На кадрах видно, как в Котельниках штормовой ветер сорвал утеплитель с дома, куски которого начали летать по двору. Рабочие, которые занимались строительными работами, успели покинуть люльки и укрыться.

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