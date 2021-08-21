Адвокат объяснил способ распознать невыгодные условия по кредитам

Адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов объяснил способ, как распознать невыгодные условия, которые кредитные организации пытаются навязать заемщику при заключении договора. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что в большинстве случаев лишние «галочки» противоречат действующему законодательству. Наиболее распространенный вариант — это включение положений о необходимости страхования кредита, однако это условие возможно только в добровольном порядке.

«Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита», — подчеркнул Данилов.

Адвокат пояснил, что клиент банка может защитить свои права, обратившись не только в суд, но и с заявлениями в Центробанк и Роспотребнадзор. Он добавил, что еще одной проблемой являются дополнительные комиссии, которые финансовая организация пытается навязать вместе с процентами по кредиту. Юрист отметил, что такие условия ущемляют права потребителей.

Кроме того, в типовых формах договора часто встречаются пункты об обязательной подписке на СМС-уведомления о банковских услугах. Данилов напомнил, что рассылка возможна только в случае согласия абонента, заемщик может отказаться от рекламных услуг.

Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев назвал отличительные признаки финансовой пирамиды. Он отметил, что сегодня подобные структуры базируются на достижениях информационных технологий. Распознать финансовую пирамиду помогает и такой фактор, как выплата высоких процентов участника, находящимся на верху структуры, за счет новых клиентов. Также о махинациях говорит яркая реклама и короткий жизненный срок «организации».

