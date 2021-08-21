Секс-символ MMA надела корону и показала декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант снова разместила в социальных сетях откровенные снимки. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

На этот раз 27-летняя американка предстала перед фанатами в короне и продемонстрировала декольте. За девять часов с момента публикации фото набрали более 74 тысяч лайков.

Ванзант известна не только по выступлениям в клетке, но и благодаря откровенным фото. У спортсменки 2,9 миллиона подписчиков в Instagram. Американка считается одним из секс-символов современного MMA.

В своем последнем поединке она уступила соотечественнице Рэйчел Остович. Схватка прошла на голых кулаках под эгидой Bare Knuckle FC. Поражение стало вторым подряд для Ванзант в рамках промоушена.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В MMA на ее счету восемь побед при пяти поражениях.