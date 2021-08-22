Путин рассказал о мировом лидере боевой авиации

Президент России Владимир Путин назвал российские боевые самолеты лучшими в мире. Такое заявление прозвучало на проходящей в Москве встрече главы государства с представителями «Единой России», трансляцию которой в YouTube ведет телеканал «360».

«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации. Наши боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире», — констатировал Путин.

Президент отдельно подчеркнул, что его мнение не является преувеличением, и признался, что испытывает чувство гордости за российских авиаторов и авиастроителей.

Путин заметил также, что отказ в поставках из-за рубежа повлиял на сроки создания самолета МС-21. Задержка составила полгода, но полученный результат превзошел ожидания президента.

На этой же встрече Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента. По его словам, правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия, чтобы снизить этот показатель: перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития российской экономики и социальной сферы.