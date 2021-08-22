Смертельная авария с перебегающим дорогу мужчиной и BMW в Москве попала на видео

Смертельная авария с участием BMW на Тверской улице в Москве попала на видео

Смертельная авария с перебегающим дорогу мужчиной и BMW в районе станции метро «Маяковская» в Москве попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

BMW сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. По данным канала, от места аварии до ближайшего подземного перехода — около 40 метров. На опубликованных кадрах видно, как тело мужчины отбросило на несколько метров после удара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции, мужчина скончался на месте от полученных травм. По данным ГИБДД, погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается. Движение на улице восстановлено.

Ранее 22 августа в Санкт-Петербурге минивэн столкнулся с Ford Focus, вылетел на пешеходный переход и протаранил нескольких человек. Автомобили врезались друг в друга на большой скорости, после чего одного из них вынесло на пешеходный переход, который пересекали люди на зеленый сигнал светофора.

