Роналду попросил оставить его в запасе «Ювентуса» на матч чемпионата Италии

Криштиану Роналду захотел остаться в запасе «Ювентуса» на матч серии А с «Удинезе»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил не включать его в стартовый состав на матч первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, это связано с желанием португальца в ближайшие дни найти себе новый клуб. Однако официальных предложений туринцы не получали.

На момент написания новости в матче идет 30-я минута. Со счетом 2:0 ведет «Ювентус», отличились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо.

17 августа Роналду прокомментировал многочисленные слухи о вероятном уходе из клуба. Он призвал СМИ отказаться от публикации непроверенной информации.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».