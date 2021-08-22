В Малайзии задержали танкер с россиянами

Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку норвежский танкер с россиянами на борту

Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку норвежский танкер, на борту которого находятся граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамеда Хассима.

«Судно было замечено системой наблюдения за морским пространством страны примерно на удалении 27,8 морской мили (51,4 километра) на юго-запад от побережья города Секинчана (штат Селангор), — сказал Хассим. — На корабле обнаружены 20 членов экипажа в возрасте от 28 до 58 лет, включая капитана. Они оказались гражданами Норвегии, России, Латвии и Филиппин и имеют соответствующие документы».

Как стало известно властям Малайзии, танкер встал на якорь в ожидании новых заказов из головного офиса в Норвегии. При этом разрешительных документов на стоянку капитан судна не предоставил.

Действующее законодательство Малайзии предполагает за подобные нарушения штраф в размере 100 тысяч ринггитов (23,5 тысячи долларов) или двухлетнее тюремное заключение.

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