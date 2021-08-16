ФСБ накрыла нарколабораторию на корабле под Москвой и показала на видео

На корабле, пришвартованном в Долгопрудном, обнаружена подпольная нарколаборатория

Сотрудники ФСБ и МВД при поддержке бойцов Росгвардии провели совместную спецоперацию по пресечению деятельности нарколаборатории, действовавшей на борту корабля, пришвартованного на Клязьменском водохранилище под Москвой. Оперативное видео опубликовало МВД.

На кадрах видны силовики, которые вторгаются на речное судно и задерживают подозреваемых в производстве наркотических средств. Показаны изъятые компоненты и оборудование.

По данным МВД, на буксире у пристани в подмосковном Долгопрудном производился мефедрон. Владельцем судна является 40-летний житель Москвы. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Москвичу предъявлено обвинение, он арестован, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.