МВД назвало число употребляющих наркотики россиян

Число употребляющих наркотики россиян снизилось в течение последних пяти лет. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин, передает ТАСС.

По словам Батурина, число принимающих запрещенные вещества в России составило 1,9 миллиона человек. Он добавил, что, согласно соцопросам, таких людей среди населения чуть больше 1 процента.

Как отмечается, в 2020 году также выявлено сокращение несовершеннолетних россиян, вовлеченных в употребление наркотических веществ — названный показатель достиг 15 процентов.

25 мая сообщалось, что полицейские нашли в трех российских регионах тайники с наркотиками, общая масса веществ составила порядка центнера. Наркотические вещества были найдены в лесах Самарской, Московской и Орловской областей. По версии следствия, организаторы собирались продавать их через интернет.